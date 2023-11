44 proc. badanych uważa, że „dłużnicy z wyboru” dają zły przykład innym, poszerzając krąg osób nieuczciwych. Co drugi miałby opory z nawiązaniem z kimś takim bliższej relacji.

KRD nie gromadzi danych o tym, czy ktoś celowo zaciągnął zobowiązanie, by go nie spłacić. Ale nieco światła rzuca na to sondaż „Jak pożyczają Polacy” – wynika z niego, że co czwarty kredytobiorca nie zastanawia się nad tym, czy będzie miał z czego spłacić raty.

W bazie dominują dłużnicy w wieku 36–45 lat, a największe łączne zadłużenie mają 46–55-latkowie. – Młode pokolenie nie jest skłonne do elastyczności ani ustępstw w rozmowach o spłacie zaległości. Często osoby te nie przyjmują do wiadomości, że comiesięczne raty za smartfon same nie znikną. Spotykamy się nawet ze stwierdzeniem dłużnika „niech się martwi spłatą ten, kto dawał kredyt” – zauważa Jakub Kostecki.