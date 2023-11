Idzie postęp: z Bundestagu znikną faksy

Członkowie komisji budżetowej wezwali w piątek, 17 listopada, administrację Bundestagu do rezygnacji ze wszystkich faksów funkcjonujących w budynku parlamentu. Ma to nastąpić do 30 czerwca 2024 r. Po tym dniu wszystkie procesy komunikacyjne, w których te urządzenia są obecnie wykorzystywane, powinny być całkowicie cyfrowe.

„Cieszę się, że komisja budżetowa, zgodnie z naszą sugestią, postanowiła wysłać na emeryturę wszystkie istniejące jeszcze w Bundestagu faksy” – napisał polityk FDP Torsten Herbst na platformie X. „Najwyższy czas” – dodał.

Niezastąpione urządzenie

Wbrew pozorom urządzenia do wysyłania faksów są w Niemczech wciąż bardzo popularne. Reprezentatywne badanie przeprowadzone przez stowarzyszenie cyfrowe Bitkom ujawniło w maju ubiegłego roku, że 82 procent firm w Niemczech, przynajmniej od czasu do czasu, nadal używa faksu do przesyłania dokumentów. Jednak porównanie z poprzednimi latami wykazało również, że liczba użytkowników tego urządzenia stale spada: jedna trzecia firm stwierdziła, że nadal często lub bardzo często korzysta z faksów. W 2022 r. było to jeszcze 40 proc, a w 2018 r. nawet 62 proc. firm.

Jak informuje portal telewizji n-tv, podczas pandemii koronawirusa okazało się, że wiele gabinetów lekarskich nadal używa faksu. Również w ankiecie Bitkom w 2021 r. jeden na pięciu lekarzy pierwszego kontaktu stwierdził, że nadal polega na faksie jako preferowanym środku komunikacji. Według ankiety tylko jeden na dwudziestu lekarzy komunikuje się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej z innymi gabinetami, aptekami lub swoimi pacjentami.