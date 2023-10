Sondaż: Europa zamyka szlabany graniczne. Polacy są „za”

Największy problem będzie miała Polska, bo to jej autostradami do Niemiec kieruje się najwięcej cudzoziemców nielegalnie przedostających się do zachodniej Europy.

Polska „wypycha” złapanych cudzoziemców na Słowację. W sierpniu wydaliła 89 Syryjczyków, we wrześniu już 424 osoby, w tym 422 to Syryjczycy. Będzie ich więcej, bo objętych wnioskiem o przekazanie z Polski na Słowację we wrześniu jest już 588 nielegalnych migrantów.

Czytaj więcej Kraj Będą kontrole na granicy ze Słowacją. MSWiA podjęło decyzję Rząd podjął decyzję o wznowieniu tymczasowej kontroli granicznej na granicy ze Słowacją. Kontrola zostanie wprowadzona dziś o północy - zapowiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

– Rząd robi pokazówkę, żeby udowodnić, jak uszczelnia swoje granice. To będą kontrole wyrywkowe wybranych pojazdów, które mogą budzić podejrzenia. Bardziej zrobi to zamieszanie na granicy polsko-słowackiej, niż przyniesie konkretny efekt. Ponadto jest to psucie stosunków z naszymi bliskimi sąsiadami – komentuje Wiesław Szczepański, przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. – Miałoby to sens, gdyby kontrole wprowadzono na granicy polsko-litewskiej, bo stamtąd najwięcej osób do nas dociera. A robimy kontrole kolejnego kraju unijnego, gdy ci ludzie wcale nie są przybyszami, którzy przekroczyli granicę po raz pierwszy na Słowacji – uważa poseł.