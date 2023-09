Protest aktywistów klimatycznych. Holenderska policja użyła armatek wodnych

Ponad 10 tys. osób przemaszerowało autostradą A12 do Hagi, ignorując ostrzeżenia władz, by nie blokować głównej trasy komunikacyjnej prowadzącej do holenderskiej siedziby rządu.

Policja podała w oświadczeniu, że zatrzymała 2400 protestujących, w tym nieletnich. Nie było doniesień o rannych.

Organizacja Extinction Rebellion, która zorganizowała to wydarzenie, zapowiedziała, że będzie kontynuować protesty, dopóki rząd Holandii nie przestanie wykorzystywać funduszy publicznych do dotowania przemysłu naftowego i gazowego.

Raport z początku tego tygodnia wykazał 37,5 miliarda euro takich dotacji w Holandii, w szczególności związanych z przemysłem żeglugowym, co skłoniło do wezwań do szybkiego zaprzestania tej praktyki.