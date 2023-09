Ukraińcy raczej u nas nie zostaną. Znamy wyniki eksperymentalnego badania

Uchodźcy z Ukrainy są mocno spolaryzowani również w kwestii oczekiwań dotyczących dalszego wsparcia ze strony polskiego państwa. Dwie piąte badanych takiego wsparcia nie potrzebuje i niewielu mniej (37,4 proc.) uważa, że tego typu pomoc byłaby konieczna. Jaka? Przede wszystkim rzeczowa – odzież, wyposażenie mieszkania (50,5 proc.), pomoc psychologiczna i tłumaczenia dokumentów (po 38,5 proc.), co czwarty badany chciałby pomocy w zakupie żywności i tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

Co dziesiąty Ukrainiec chce zostać w Polsce na stałe

Trzy czwarte Ukraińców przed przyjazdem do Polski miało pozytywne nastawienie do Polaków (negatywne zaledwie 4,1 proc., a co piąty Ukrainiec miał trudność w jednoznacznej ocenie).

Ponad połowa badanych uchodźców z Ukrainy deklaruje, że chciałaby zintegrować się z polskim społeczeństwem. Odmiennego zdania jest jedna piąta. Po zakończeniu wojny niemal połowa uchodźców zamierza wrócić do Ukrainy. Na stałe w Polsce chce zostać co dziesiąty, a 16,5 proc. chce zostać tu jakiś czas po jej zakończeniu. Co piąty Ukrainiec nie zdecydował jeszcze, co zrobi ze swoim życiem po wojnie.

Dr Robert Staniszewski od początku bada stosunek Polaków do Ukraińców. Ostatni raport pokazał spadek poparcia dla pomocy. Nadal chcemy pomagać, ale już nie tak zdecydowanie i bezwarunkowo jak rok wcześniej czy jeszcze w styczniu tego roku.