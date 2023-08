Czy język angielski będzie w Niemczech językiem urzędowym?

Berlin jest tu, być może, wyjątkiem: w 2017 roku ówczesny minister zdrowia Jens Spahn narzekał, że w stolicy nie można sobie poradzić, posługując się wyłącznie językiem niemieckim: „Denerwuje mnie, że w niektórych berlińskich restauracjach kelnerki mówią tylko po angielsku. Z pewnością nie przydarzyłoby mi się to w Paryżu”.

To prawda, młodzi emigranci mogą pracować w Berlinie w modnych sklepach lub restauracjach bez znajomości języka niemieckiego, podczas gdy ich rodzice-uchodźcy nie mają dostępu do niemieckiego rynku pracy pomimo dobrej znajomości języka angielskiego, ponieważ nie mówią wystarczająco dobrze po niemiecku. Wraz z modernizacją przepisów imigracyjnych powinno zmienić się i to.

Minister jako „Językowy Fałszerz 2023”

Reagując na pomysł FDP, by wprowadzić angielski jako język administracyjny, Niemieckie Stowarzyszenie Językowe (VDS) mianowało minister edukacji Bettinę Stark-Watzinger (FDP) „Językowym Fałszerzem roku 2023”.

– To nie tylko kosztowny i biurokratyczny projekt, ale także dewaluacja pozycji języka niemieckiego – oświadczył Walter Kraemer, przewodniczący VDS. – To tylko sygnał dla pracowników z zagranicy: nie musicie uczyć się niemieckiego, nie potrzebujecie go. W ten sposób integracja dojdzie do ściany.