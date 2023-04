Ustawa, przedstawiona przez posła Fabio Rampelliego i popierana przez premier Meloni, wymaga od każdego, kto zajmuje stanowisko w administracji publicznej, „pisemnej i ustnej znajomości oraz biegłości w języku włoskim”.

Zakazuje również używania języka angielskiego w oficjalnej dokumentacji, w tym skrótów i nazw stanowisk pracy w firmach działających w kraju.

Gdyby ustawa - która jeszcze nie trafiła do debaty parlamentarnej - weszła w życie, podmioty zagraniczne musiałyby przetłumaczyć na włoski wszystkie regulaminy wewnętrzne i umowy o pracę.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja zakazuje urzędnikom państwowym używania większości obcych słów Zgodnie ze zmienioną ustawą o formalnym używaniu języka rosyjskiego, którą prezydent Władimir Putin podpisał we wtorek, rosyjscy urzędnicy państwowi otrzymają zakaz używania większości obcych słów podczas wykonywania swoich obowiązków.

Projekt dotyczy wszystkich języków obcych, ale szczególny nacisk kładzie na angielski, oceniając, że wszechobecna "anglomania" język włoski "poniża i zubaża".



Pierwszy artykuł ustawy stanowi, że nawet w urzędach, które zajmują się cudzoziemcami nie mówiącymi po włosku, język włoski musi być językiem podstawowym.

Przepisy ustawy uczyniłyby język włoski „obowiązkowym do promocji i korzystania z dóbr i usług publicznych na terytorium kraju”. Niezastosowanie się do tego zarządzenia może spowodować nałożenie grzywny w wysokości od 5 000 EUR (5 435 USD) do 100 000 EUR (108 705 USD).

Nie mów „bruszetta” zamiast „brusketta”

Zgodnie z proponowaną ustawą Ministerstwo Kultury powołałoby komisję, której kompetencje obejmowałyby „poprawne używanie języka włoskiego i jego wymowę” w szkołach, mediach, handlu i reklamie.

Oznaczałoby to, że powiedzenie „bruszetta” (słynna włoska grzanka z pomidorami, czosnkiem i bazylią) zamiast „brusketta” mogłoby być karalne.

Działania na rzecz ochrony języka włoskiego dołączają do istniejącej oferty rządu na rzecz ochrony kuchni tego kraju.

W zeszłym tygodniu włoscy ministrowie kultury i rolnictwa oficjalnie zgłosili kuchnię tego kraju jako kandydatkę na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadnie grudniu 2025 roku.

Pod koniec kutego podobną ustawę wprowadziła Rosja.



„Używając języka rosyjskiego jako języka państwowego Federacji Rosyjskiej, nie wolno używać słów i wyrażeń, które nie odpowiadają normom współczesnego języka rosyjskiego… z wyjątkiem słów obcych, które nie mają powszechnie używanych odpowiedników po rosyjsku”- brzmi treść ustawy, podpisanej przez Putina 28 lutego.