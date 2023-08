Sondaż: Czy referendum będzie wiążące? Na razie chce w nim uczestniczyć mniej niż połowa Polaków

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?;

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?;

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?.

W spotach, w których przedstawiano pytania, Prawo i Sprawiedliwość sugerowało, by na każde z nich odpowiedzieć "nie".

Aby referendum było wiążące musi wziąć w nim udział więc niż połowa uprawnionych do głosowania. Głosowanie odbędzie się w tych samych lokalach, w których wyborcy głosować będą w wyborach parlamentarnych. Osoba, która nie chce wziąć udziału w referendum, będzie musiała odmówić przyjęcia karty do głosowania w nim. Osoby, które pobiorą kartę, nawet jeśli oddadzą głos nieważny, będą traktowane jak osoby, które wzięły udział w referendum, a więc będą liczone do frekwencji.