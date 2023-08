Caritas Polska prosi o pomoc dla Afryki

- Obecnie w naszym kraju jest 1 mln 700 tys. przesiedlonych osób - mówi metropolita Wagadugu w Burkina Faso, kard. Philippe Ouédraogo. - Brak schronienia, problemy z edukacją, niedostatek żywności – wszystko to stanowi poważny problem. Zatem jeśli mógłbym mieć jedną płynącą z serca prośbę w imieniu mieszkańców naszego regionu, to prosiłbym o pomoc w ich wyżywieniu, w zapewnieniu im dachu nad głową i wsparciu w edukacji - dodaje duchowny.

Mieszkańcy Afryki chętnie zapisują swoje dzieci do nielicznych darmowych placówek edukacyjnych prowadzonych przez organizacje pomocowe oraz misjonarzy.



W większości afrykańskich krajów liczba osób, które nie umieją czytać i pisać, jest bardzo duża. Co piąte dziecko nie uczęszcza do szkoły. Dla Afrykańczyków zdobycie nawet podstawowych umiejętności to szansa na wyjście z ubóstwa, dlatego Caritas Polska finansuje budowę szkół i przedszkoli, tak jak miało to miejsce np. w Kamerunie, Rwandzie i Zambii. Pomaga także afrykańskim nauczycielom podnosić kwalifikacje oraz finansuje ich wynagrodzenia.

Edukacja to także szansa na lepszą opiekę medyczną w przyszłości. Obecnie ponad połowa mieszkańców Afryki nie ma dostępu do lekarza pierwszego kontaktu. Brakuje ośrodków zdrowia, wykwalifikowanego personelu oraz sprzętu, dlatego statystyki są ponure – szacuje się, że 1 na 22 kobiety umiera w trakcie porodu. Rwanda, Demokratyczna Republika Konga, Kamerun, Republika Środkowo Afrykańska to tylko niektóre kraje, w których Caritas Polska realizuje projekty w obszarze pomocy medycznej. Zakup leków, sprzętu medycznego, wspieranie budowy ośrodków zdrowia to najważniejsze z podejmowanych działań.

Jak można pomóc Afryce?

Caritas Polska w 2023 roku na realizację projektów pomocowych w sektorach dożywiania, pomocy medycznej oraz edukacji Caritas Polska przekazała kwotę około miliona złotych. - Naszym priorytetem jest to, by pomoc była mądra, przemyślana i długofalowa, dlatego współpracujemy z wieloma partnerami lokalnymi, afrykańskimi biurami Caritas, ponieważ te organizacje są na miejscu i najlepiej znają potrzeby tamtejszych społeczności - mówi Anna Lasocka, koordynator projektów rozwojowych i humanitarnych w Caritas Polska.