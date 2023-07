45 lat temu na świat przyszło pierwsze dziecko poczęte metodą in vitro

Jak pisze "The Independent”, 25 lipca 2023 roku Louise Brown, będąca pierwszym dzieckiem poczętym metodą in vitro, kończy 45 lat. Louise jest dzieckiem Lesley Brown – kobiety, która wraz ze swoim mężem starała się bezskutecznie o potomstwo przez niemal dziesięć lat. Powodem bezpłodności u kobiety były niedrożne jajowody. Gdy Brown usłyszała o eksperymentalnej metodzie zapłodnienia pozaustrojowego, której twórcami byli lekarze Robert Edwards i Patrick Steptoe, postanowiła zaryzykować. Wcześniej badacze przeprowadzili ponad 80 prób in vitro, jednak wszystkie z nich były nieudane. Wielu nie wierzyło w sukces badaczy – po dekadzie prac nie uzyskali oni bowiem satysfakcjonujących rezultatów. Okazało się jednak, że przypadek Lesley Brown jest przełomowy – pochodząca z Wielkiej Brytanii kobieta zaszła w ciążę już za pierwszym podejściem.

Narodziny Louise Joy Brown, pierwszego dziecka z in vitro

Lesley Brown zgłosiła się do Roberta Edwardsa i Patricka Steptoe w 1976 roku. 10 listopada 1977 roku została od niej pobrana komórka jajowa. W laboratorium połączono ją z nasieniem jej męża, a klika dni później zarodek został przetransferowany do macicy i Lesley Brown zaszła w ciążę.

25 lipca 1978 roku, w szpitalu w Oldham o godzinie 23.47 przez cesarskie cięcie, urodziła się Louise Joy Brown, pierwsze dziecko poczęte metodą in vitro. Jak pisały media, dziecko ważyło ponad dwa i pół kilograma, miało blond włosy i niebieskie oczy.

Jak mówi w rozmowie z "The Independent” Louise Brown, która we wtorek skończyła 45 lat, autorzy metody in vitro „zasugerowali, by na drugie imię miała Joy”. - Powiedzieli, że moje narodziny uszczęśliwią mnóstwo ludzi. Czterdzieści lat i miliony dzieci później wielu przyzna, że mieli rację - podkreśla kobieta.