– Nie ma ani jednej wskazówki, która doprowadziłaby do przypuszczenia, że może to być lwica lub duży, drapieżny kot – powiedział lekarz weterynarii i dyrektor Instytutu Patologii Zwierząt Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Achim Gruber, w rozmowie z Deutsche Presse-Agentur.

Hipoteza o lwicy staje się wątpliwa

Na początku poszukiwań mówiono, że widziano lwicę zabijającą dzika. Ale szczątków tego zwierzęcia nie udało się odnaleźć. – Tak się składa, że sam poluję w tym regionie i wiem, że tamtejsi myśliwi mają bardzo dobre psy. To nie do pomyślenia, by psy niczego nie znalazły, jeśli dzik został faktycznie rozszarpany – zaznaczył Achim Gruber.

Jego zdaniem nadal istnieją wątpliwości co do tego, czy poszukiwane zwierzę to rzeczywiście lwica. – Uważam za możliwe, że to lwica, ale nie jestem przekonany – powiedział weterynarz w specjalnym programie publicznego nadawcy RBB. Nadziei upatruje w psach myśliwskich, które szukają zwierzęcia. Jeśli nie znajdą żadnych śladów, będzie to „istotny kawałek układanki” przeciwko hipotezie, że mamy do czynienia z lwicą.

Berlin. Brak śladów poszukiwanej lwicy

– Zasadniczo lew nie może tak po prostu zniknąć, lwica też nie. One pozostawiają ślady – stwierdził ekspert ds. dzikiej przyrody Derk Ehlert w audycji RBB-Inforadio.

– Jest bardzo znamienne, że w miejscu, w którym zwierzę było widziane i sfilmowane, nie widać nawet śladów. Niemniej jednak jest możliwe, że zwierzę naprawdę biega gdzieś po Berlinie i Brandenburgii.