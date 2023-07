Ekspert NASA, klimatolog Peter Kalmus, ostrzega, że mimo padających rekordów temperatury, może być to ostatnie "tak chłodne" lato w naszym życiu. "Za waszego życia nie będzie już tak chłodnego lata jak obecne i nie należy tego traktować jako żartu. To jest przerażające" – podkreślił badacz zajmujący się zmianą klimatu.

Jak zaznaczył Kalmus, jeżeli chcemy, by temperatury przestały rosnąć, musimy zrezygnować z paliw kopalnych. "Większość ludzi wciąż nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, w którym się znajdujemy. To będzie najchłodniejsze lato w ciągu reszty waszego życia i nie można tego traktować jako memu. To powinno budzić prawdziwe przerażenie. Jest tylko jedno wyjście z tych koszmarnych upałów – zakończyć eksploatację paliw kopalnych tak szybko, jak to tylko możliwe” - czytamy we wpisie, który opublikował ekspert na Twitterze.

Zmiany klimatu. Padają rekordy wysokich temperatur

Jak zaznaczył badacz, mimo że zawsze występować będą pewne wahania, to uśredniając trendy dotyczące wysokich temperatur wiele wskazuje na to, że przez wiele lat będzie to najchłodniejsze lato. "Jeśli społeczeństwo przejdzie w stan zagrożenia klimatycznego, możliwe, że planeta zacznie się ochładzać przed końcem stulecia" - podkreślił.