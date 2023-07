Czym mają zajmować się osoby pilnujące wyborów?

O akcji pilnowania wyborów przez PO mówiła w niedawnej rozmowie z TVN24 Barbara Nowacka, posłanka KO.



- Chciałabym wszystkich namówić do tego, aby poświęcili niedzielę i popilnowali z nami wyborów. Wygląda na to, że władza nie cofnie się przed niczym. Ten numer z referendum może otwierać różne przestrzenie do manipulacji i nadużyć, również tych formalnych - mówiła Nowacka nawiązując do faktu, że PiS chce w terminie wyborów zorganizować referendum ws. relokacji uchodźców. Opozycja alarmuje, że ma to służyć obejściu limitów na finansowanie kampanii wyborczej, ponieważ takie limity nie obowiązują w przypadku kampanii referendalnej.

Każdy, kto zmienia reguły gry, tzn. wprowadza nowe zasady w Kodeksie wyborczym tuż przed wyborami, tak naprawdę gwałci podstawowe zasady demokracji Donald Tusk, przewodniczący PO

Nowacka mówiła, że do współpracy z KO w związku z akacją "pilnowania wyborów" zgłosiło się 26 tysięcy osób, a KO liczy, że ostatecznie będzie to 50-60 tys. osób. - My, jako Koalicja Obywatelska, jako jedyni mamy ambicje, by w każdej komisji wyborczej była osoba z nami związana - stwierdziła.



Nowacka wyjaśniała też czym mają się zajmować osoby "pilnujące wyborów" z KO.

- Mają przede wszystkim pilnować, by wszystko przebiegało zgodnie z prawem, by było uczciwe, zwłaszcza w tych małych komisjach, gdzie często bardziej korci rządzących, by przyłożyć swoje brudne paluszki do wyborów. Natomiast chcemy też, by ci nasi członkowie komisji te głosy również realnie liczyli. Do tego też będzie powstawał system, abyśmy mieli wyniki - mówiła. Nowacka dodała, że KO chce stworzyć system pozwalający porównać wyniki liczenia głosów przez przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej z wynikami podawanymi przez PKW.