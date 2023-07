Zweryfikowane konta były początkowo ograniczone do czytania 6000 postów dziennie - przekazał Musk, dodając, że niezweryfikowane konta będą ograniczone do 600 postów dziennie, a nowe niezweryfikowane konta będą ograniczone do 300.

Tymczasowe ograniczenie wyświetlanych postów zostało później zwiększone do 10 000 postów dziennie dla zweryfikowanych użytkowników, 1000 postów dziennie dla niezweryfikowanych i 500 postów dziennie dla nowych niezweryfikowanych użytkowników - ogłosił właściciel Twittera.

"Powodem, dla którego ustawiłem "limit wyświetleń" jest to, że wszyscy jesteśmy uzależnieni od Twittera i musimy wyjść na zewnątrz. Robię dobry uczynek dla świata. Poza tym, to kolejny wpis, którego właśnie wykorzystałeś" - napisał na Twitterze profil parodiujący Muska. Właściciel Twittera zamieścił go później na swoim profilu.

Dodatkowo poinformowano również, że będzie wymagane posiadanie konta w serwisie, aby przeglądać dostępne wpisy. Musk nazwał to "tymczasowym środkiem nadzwyczajnym".