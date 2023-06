Francja: 40 tys. policjantów na ulicach. Znów zamieszki, płonęły samochody

Nahel M. został postrzelony we wtorek, w czasie porannych godzin szczytu. 17-latek nie zatrzymał się pierwotnie do kontroli, gdy samochód, który prowadził, poruszał się po buspasie. Potem jednak jego samochód zatrzymał się w korku, a policjanci podjęli próbę kontroli. Gdy nastolatek próbował odjechać, policjant wystrzelił w kierunku kierowcy z bliskiej odległości, przez szybę. Postrzał okazał się śmiertelny - kula przeszła przez jego lewę ramię i klatkę piersiową - poinformował prokurator z Nanterre, Pasacl Prache.



Prawnik policjanta, który oddał strzał twierdzi, że chciał uniknąć pościgu za samochodem po ulicach Paryża. Policjant miał mierzyć w nogę kierowcy, ale został potrącony i w efekcie oddał strzał na wysokości klatki piersiowej. Prawnik zapewnił, że policjant chciał zatrzymać kierowcę, ale nie zabić. Jego zdaniem policjant został aresztowany, by uspokoić uczestników protestów.

Prezydent Francji, Emmanuel Macron mówił w środę, że postrzelenie nastolatka jest "niewybaczalne".



W czwartek w Nanterre miało miejsce czuwanie w intencji nastolatka. Na ulice wyszły tysiące osób. - Nie mam nic przeciw policji. Mam coś przeciw jednej osobie, która zabiła mojego syna. Nie musiał zabić mojego syna - mówiła matka chłopca w rozmowie z telewizją France 5.



Zastrzelenie Nahela M. to trzeci przypadek śmiertelnego postrzelenia w czasie kontroli drogowej we Francji w 2023 roku. W ubiegłym roku doszło do 13 takich przypadków. Większość ofiar takich incydentów to - od 2017 roku - osoby czarnoskóre lub pochodzenia arabskiego - podaje Reuters.