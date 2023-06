19-latek, który zginął na Titanie, nie chciał płynąć. "Zrobił to na Dzień Ojca"

19-letni Suleman Dawood, który zginął w katastrofie Titana – płynącej do wraku Titanica łodzi zaginionej w niedzielę – od początku sceptycznie miał podchodzić do wyprawy. Jak podaje NBC News, choć nastolatek „był przerażony podróżą”, zdecydował, że weźmie w niej udział, by zrobić przyjemność swojemu ojcu.