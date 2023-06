Ich zdaniem zagrożeniem dla społeczności LGBTQ+ była m.in. zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa lex Czarnek, „podobna do obowiązujących przepisów w Rosji i na Węgrzech”, a „wrogość i mowa nienawiści wobec osób LGBTQ+ ze strony urzędników państwowych były kontynuowane w ciągu ostatnich dwóch lat”.

Badanie EBOR: zdaniem 24 proc. pracowników sektora prywatnego w Polsce aktywność seksualna osób tej samej płci powinna być karalna.

Autorzy powołują się na ranking organizacji ILGA-Europe, według którego Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o równouprawnienie osób LGBTQ+. Przedstawiają jednak również niepublikowane wcześniej dane. Chodzi m.in. o duże badanie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przeprowadzone już w kilkunastu krajach. Wynika z niego, że zdaniem 24 proc. pracowników sektora prywatnego w Polsce aktywność seksualna osób tej samej płci powinna być karalna. Poza sektorem prywatnym odsetek ten wynosi aż 32 proc. Zdaniem EBOR to więcej niż średnia regionalna.

Autorzy raportu przytaczają też wyniki badań, z których wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat liczba osób LGBTQ+ w Polsce, które spełniają kryteria depresji, prawie się podwoiła. Choć zauważają też, że zgodnie z niektórymi sondażami rośnie społeczna akceptacja dla m.in. związków partnerskich.

Dotkliwa strata PKB

Czy wpływa to na gospodarkę? Zdaniem autorów raportu tak i to poważnie. Open For Business przywołuje wyliczenia z własnego raportu z 2021 roku, z którego wynika, że dyskryminacja LGBTQ+ może kosztować Polskę od 0,21 do 0,43 proc. PKB, czyli do 9,5 miliarda złotych rocznie. Powodem są m.in. nierówności płacowe i narażenie na ryzyko depresji, co może hamować wzrost niektórych branż.

Autorzy powołują się też na kilka badań, których wyniki ukazały się w ostatnich dwóch latach, pokazujących m.in., że firmy prowadzące politykę przyjazną wobec LGBTQ+ mają wyższą ocenę rynkową.