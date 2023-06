Sondaż: Nie tylko autostrady. Polacy chcą wsparcia też dla transportu publicznego

Dziś pomysł przywrócenia sprawnego transportu publicznego popiera, jak wynika z sondażu IBRiS, co trzeci ankietowany – z tego 33 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, 38 proc. zwolenników opozycji i 28 proc. niezdecydowanych. Nieco częściej odpowiedź tę zaznaczały kobiety niż mężczyźni (36 proc. vs 31 proc.) i osoby po 60. roku życia (48 proc.). Życzliwym okiem na transport publiczny patrzą także mieszkańcy małych miejscowości, w których z komunikacją publiczną jest dziś ogromny problem. Sprawnych połączeń oczekuje także co drugi ankietowany mieszkający w metropolii (powyżej 500 tys. mieszkańców), dla nich poruszanie się autem po mieście oznacza zwykle godziny spędzane w korkach. A także osoby zarabiające niewiele, co zapewne ma związek z wysokimi obecnie cenami paliwa. Za transportem publicznym jest także co drugi niewierzący i niepraktykujący.

Za przywróceniem sieci połączeń komunikacyjnych konsekwentnie opowiada się Lewica. Postuluje kolej w każdym powiecie i autobus w każdej gminie. Na stworzenie pełnej siatki połączeń lokalnych politycy Lewicy dają sobie sześć lat. – Sytuacja jest tragiczna, w 15 województwach kolej nie dojeżdża do wszystkich miast powiatowych. Co komu z tego, że gdzieś w Polsce będzie kawałek darmowej autostrady, jeśli z jego wioski czy miasta nie da się wyjechać, nie da się dojechać do pracy, szkoły czy do lekarza specjalisty – pytała pod koniec maja na konferencji prasowej posłanka Nowej Lewicy Paulina Matysiak.

Na konieczność walki z wykluczeniem komunikacyjnym zwracają uwagę także przedstawiciele innych ugrupowań.

Jakie jest najlepsze rozwiązanie dotyczące wsparcia komunikacyjnego Polaków? Zdaniem ankietowanych przez IBRiS polityka transportowa rządu powinna być bardziej zrównoważona. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 51,8 proc. respondentów – niemal tyle samo zwolenników obozu rządzącego jak i opozycji.

Jest to perspektywa atrakcyjna dla ludzi młodych, mających co najmniej dwójkę dzieci i osób z wykształceniem wyższym. Zrównoważony rozwój komunikacji popierają zarówno osoby słabiej zarabiające, jak i te zarabiające lepiej.