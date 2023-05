Chce być najstarszym zdobywcą wszystkich ośmiotysięczników. 84-latek przerwał atak szczytowy

Powodem przerwania próby jest kontuzja, która uniemożliwiła dalszą wspinaczkę. Podczas ataku szczytowego na nogę 84-latka spadł Szerpa, co doprowadziło do urazu nogi.

Thaneswar Guragai, dyrektor firmy Seven Summit Treks, która zapewnia Sorii lokalne wsparcie, powiedział agencji Reutera: "Upadł, gdy wspinał się w kierunku szczytu, doznał obrażeń nóg".

Do zdarzenia doszło do na wysokości 7600 metrów. Hiszpan został sprowadzony do bazy, skąd zabrał go śmigłowiec do Katmandu.

Soria stanął na szczycie dwunastu ośmiotysięczników, a do zdobycia pozostały mu jeszcze Dhaulagiri i tybetańska Shishapangma. Jeśli zrealizuje swój cel, zostanie najstarszym wspinaczem, który zdobył szczyty 14 najwyższych gór świata.

Przed ostatnią próbą zdobycia Dhaulagiri powiedział, że może to być ostatnia szansa na osiągnięcie celu.