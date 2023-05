Indie: Władze stanu Asam chcą zakazać wielożeństwa

Poligamia jest nielegalna w świetle indyjskiego Kodeksu karnego, ale muzułmanie - zgodnie z prawem szariatu - mają prawdo do wzięcia do czterech żon (jeśli pozwala im na to sytuacja materialna), poligamia dopuszczalna jest też w zamieszkujących Indie wspólnotach plemiennych.



- Planuję zakazać poligamii w stanie Asam - oświadczył szef lokalnych władz, Himanta Biswa Sarma.

- Chcemy zrobić to w ramach procesu budowania konsensusu, a nie organizując jakiś rodzaj prowokacji - dodał Sarma, ważny działacz rządzącej Chinami partii BJP (Bharatiya Janata Party - Indyjska Partia Ludowa).



Rząd federalny Indii chce ujednolicić prawo cywilne w kraju, zastępując obecny system, w którym w różnych stanach różne, czasem religijne prawa, regulują kwestie takie jak małżeństwo, rozwód, dziedziczenie czy adopcja.