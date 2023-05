Pierwszą kobietą, trzymającą na rękach Karola III, była Żydówka o nazwisku Karol

"14 listopada 1948 roku zaprosiłam siostrę na herbatę do mojego mieszkania w Clapham. Telefon zadzwonił i ktoś, oficjalnym tonem, powiedział, żeby wykręciła natychmiast numer do Whitehall (siedziba brytyjskiego rządu). Wkrótce przyjechał po nią samochód. Kiedy dotarła do Pałacu Buckingham, przygotowała księżniczkę do porodu" - pisała Marion w magazynie "Stowarzyszenie Żydowskich Uchodźców" we wrześniu 2005 roku.

Z dalszej relacji wynika, że doktorowi Gilliattowi w czasie porodu towarzyszyła bardziej doświadczona położona, a Czarlinski/Charles "czekała w przedpokoju z księciem Filipem, który mówił jej, że przypomina mu piękne greckie dziewczyny, które znał, gdy był młody". Potem wezwano ją do pokoju, w którym przebiegał poród i dano księcia Karola do potrzymania na rękach, przed przybyciem babki, królowej matki. To jej przekazała małego księcia.

Książę Karol po latach spotkał siostrę Susan Charles

Susan Charles o swojej niezwykłej przygodzie nie opowiedziała nawet swoim najbliższym. Jej córki dowiedziały się o roli, jaką odegrała przy porodzie księcia Karola, dopiero w 1973 roku, gdy niespodziewanie zaproszono ich matkę na ślub księżniczki Anny.



Susan zmarła w 1994 roku. Gdy książę Karol wydawał w lipcu 2005 roku przyjęcie dla ocalałych dzieci uratowanych w ramach akcji Kindertransport, przyszła na nie Marion.



"Powiedziałam mu, że byłam szczęśliwa mogąc dotrzeć do Anglii 66 lat wcześniej, ale moja siostra była szczęśliwsza, ponieważ była pierwszą osobą na świecie, która trzymała go w ramionach" - wspominała Marion.