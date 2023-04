Polacy - ratować Odrę. Rząd ma jednak inny plan

Czy to wystarczy? Rozwojowi śmiertelnie groźnej dla rzecznego ekosystemu złotej algi sprzyja wysoka temperatura i nasłonecznienie oraz niskie stany wód. Zdaniem Radosława Gawlika ze Stowarzyszenia Eko-Unia i Koalicji Ratujmy Rzeki kluczowe jest skontrolowanie zakładów, zrzucających do Odry ścieki i zasoloną wodę.

– Jest ich w tym rejonie kilkaset – mówi. – Ale kluczowe jest ok. 40 największych. Trzeba je skłonić do używania systemów odsalania wody albo wręcz sfinansować takie systemy z budżetu. Wiele przedsiębiorstw odzyskuje przecież taką sól i używa jej do celów technicznych – mówi Gawlik.

I przyznaje, że do rozwoju złotych alg przyczynia się nie tylko zasolenie, ale i materiał biologiczny, pochodzący m.in. ze ścieków.

Największa grupa zwolenników natychmiastowych działań w sprawie zagrożenia rzeki to mieszkańcy wsi – 64 proc. Dla porównania, w dużych miastach (250–500 tys. mieszkańców), to 53 proc. badanych.

– Wyniki tego sondażu mnie cieszą – podkreśla Gawlik. – Obywatele coraz bardziej rozumieją niebezpieczeństwo i dlatego większość społeczeństwa reaguje we właściwy sposób. Szczególnie jeśli zdają sobie sprawę, jak bezpośredni wpływ ma środowisko na nasze życie. Nie było dotąd w Europie takiej katastrofy. W dolnej i środkowej Odrze zginęła ponad połowa ryb i ponad 90 proc. małż. Tam jest teraz pustynia. I stało się to na naszych oczach za sprawą relacji mediów. Te ryby szybko się nie odrodzą, tam były sumy, które miały po 30, 25 lat.