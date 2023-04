Chiny: Mężczyzna utonął, po tym jak myśliwy pomylił go z zającem

W związku ze śmiercią Wanga aresztowano czterech mężczyzn, którzy udali się na polowanie w rejonie miasteczka Shaxi.

Jeden z myśliwych miał strzelić z wiatrówki w kierunku zarośli, w których zauważył ruch. Jak się okazało trafił w głowę mężczyzny, który łowił w tamtym miejscu ryby.



Sekcja zwłok postrzelonego mężczyzny wykazała, iż bezpośrednią przyczyną jego śmierci było utonięcie. W związku ze sprawą aresztowano czterech myśliwych. W sprawie prowadzone jest śledztwo.

Przepisy dotyczące prawa do posiadania broni w Chinach należą do najbardziej surowych na świecie. Dotyczą one nawet replik broni czy nawet zabawkowej broni.