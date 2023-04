Pierwszy amerykański stan zagłosował za całkowitym zakazem używania TikToka

Przedstawiciele TikToka zapowiedzieli, że będą dalej walczyć o użytkowników i twórców w Montanie.

W zeszłym miesiącu komisja kongresowa zapytała dyrektora generalnego TikToka Shou Zi Chew o to, czy chiński rząd może uzyskać dostęp do danych użytkowników lub wpływać na to, co Amerykanie widzą w aplikacji.

TikTok wielokrotnie zaprzeczał, że kiedykolwiek udostępnił dane chińskiemu rządowi i deklarował, że firma nie zrobiłaby tego, gdyby została o to poproszona.