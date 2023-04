Korea Południowa wprowadzi 490 dolarów zasiłku, by pomóc młodym wyjść z domu

Problem ten znany jest jako "hikikomori" oznacza "wycofanie się". Rząd chce spróbować ułatwić tym, którzy go doświadczają, wyjście z domu, aby pójść do szkoły, na uniwersytet lub do pracy.

W programie ogłoszonym w tym tygodniu, który rozszerza środki zapowiedziane w listopadzie, jest miesięczny dodatek na koszty utrzymania dla osób w wieku od dziewięciu do 24 lat, które doświadczają ekstremalnego wycofania społecznego.

Około 350 tys. osób w wieku od 19 do 39 lat w Korei Południowej jest uważanych za samotnych lub odizolowanych - około 3 proc. tej grupy wiekowej - według Koreańskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych.

Odizolowana młodzież często pochodzi z trudnych środowisk, a 40 proc. z nich zaczęło żyć w odosobnieniu w okresie dorastania.