Włochy wymierają. Najmniej urodzeń od ponad 150 lat

Wskaźnik dzietności spadł do 1,24 dziecka na kobietę z 1,25 w 2021 r., odnotowując spadek w regionach centralnych i północnych oraz minimalny wzrost na południu.

Trend ten został częściowo zrównoważony przez imigrację. W ubiegłym roku imigranci przewyższyli emigrantów o 229 tys. Cudzoziemcy stanowili 8,6 proc. populacji kraju w 2022 roku (5,05 mln).

Ogólna populacja Włoch stale spada od 2014 roku, a łączna strata od tego czasu wynosi ponad 1,36 mln osób, co odpowiada mieszkańcom Mediolanu, drugiego co do wielkości miasta w kraju.

ISTAT przewidział we wrześniu, że Włochy mogą stracić prawie jedną piątą swoich mieszkańców, a populacja ma się zmniejszyć, według scenariusza bazowego, do 54,2 mln w 2050 r. i 47,7 mln w 2070 r.

ISTAT informuje, że jedna na cztery osoby we Włoszech jest w wieku powyżej 65 lat, podczas gdy liczba stulatków potroiła się do 22 tys. w ciągu ostatnich 20 lat.