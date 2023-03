W sondażu zadano respondentom następujące pytanie: "Gdyby w Polsce przeprowadzono referendum pytając, czy kobiety powinny mieć prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia, to czy wziąłby\wzięłaby Pan(i) w nim udział?". Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 66 proc. respondentów.

Reklama

Niechęć do udziału w referendum zadeklarowało 29 proc. ankietowanych.

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Ponad 80 proc. Polaków za liberalizacją przepisów dotyczących aborcji 83,7 proc. badanych przez IBRiS opowiada się za liberalizacją obecnie obowiązujących przepisów antyaborcyjnych. W tym aż 56,8 proc. uważa, że aborcja powinna być możliwa do 12. tygodnia życia płodu.

W referendum chce wziąć udział 67 proc. badanych mężczyzn i 65 proc. kobiet.



W grupie 20- i 30-latków w referendum wzięłoby udział 80 proc. respondentów. Wśród najmłodszych kobiet - 89 proc.



Reklama

Biorąc pod uwagi elektoraty partyjne najmniej chętnie w referendum wzięliby udział wyborcy PiS i PSL. W referendum wzięliby udział niemal wszyscy wyborcy Nowej Lewicy biorący udział w badaniu i przeważająca większość wyborców KO i Polski 2050.

89 proc. Taki odsetek najmłodszych Polek wziąłby udział w referendum ws. aborcji

W referendum wzięłoby udział 81 proc. niepraktykujących respondentów.



Spośród osób, które wzięłyby udział w referendum, za aborcją do 12. tygodnia życia opowiedziałoby się 75 proc.



Sondaż Ipsos dla OKO.press i TOK FM przeprowadzono metodą CATI (telefonicznie) 20–23 marca 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polek i Polaków liczącej 1 000 osób.