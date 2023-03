"Dawid" to wykonana w latach 1501-1504 rzeźba Michała Anioła przedstawiająca biblijnego Dawida bezpośrednio przed walką z Goliatem. To jedno z najsłynniejszych renesansowych dzieł, obok "Piety" jest najbardziej znaną rzeźbą Michała Anioła.



Hope Carrasquilla, dyrektorka szkoły w Tallahassee, ustąpiła ze stanowiska po nadzwyczajnym zebraniu rady szkoły w czasie którego usłyszała od przewodniczącego rady, Barneya Bishopa, że albo odejdzie z pracy, albo zostanie zwolniona. Kobiecie nie przedstawiono powodu tego ultimatum. Jednak, jak mówi Carrasquilla, było ono spowodowane prawdopodobnie lekcją historii sztuki, którą przeprowadziła w ostatnim czasie.

Czytaj więcej Historia „Stworzenie Adama”. Obraz pełen tajemnic Michał Anioł, obok Rafaela i Leonarda da Vinci, należał do najwybitniejszych twórców włoskiego renesansu. Sam uważał się przede wszystkim za rzeźbiarza, ale był też architektem, poetą i malarzem.

- Przykro mi, że mój czas tu kończy się w ten sposób - stwierdziła.



Carrasquilla wyjaśniła, że szkoła jest zobowiązana prawem do przeprowadzenia lekcji na temat sztuki renesansu w szóstej klasie w ramach realizowanego programu nauczania.

Jednak troje rodziców szkoły poskarżyło się po lekcji o renesansowej sztuce, że ich dzieci poczuły się niekomfortowo na zajęciach, na których nauczycielka pokazała im m.in. rzeźbę Dawida.



Dwoje z trojga rodziców stwierdziło, że chciałoby być poinformowanych wcześniej, że takie zajęcia się odbędą. Trzeci rodzic uznał, że pokazana uczniom rzeźba jest "pornograficzna".



- Prawa rodziców są nadrzędne a to oznacza obronę interesów wszystkich rodziców, niezależnie od tego czy jest to jeden rodzic, 10, 20 czy 50 - miał powiedzieć Bishop. Nie potwierdził on jednak powodu przedstawienia ultimatum nauczycielce.