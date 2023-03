Dotychczas najwięcej samobójstw dzieci odnotowano w 2020 roku - pierwszym roku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - gdy życie odebrało sobie 499 niepełnoletnich Japończyków.



W 2022 roku wzrosła też liczba samobójstw kobiet (o 67, do 7 135) i mężczyzn (o 807, do 14 746, to pierwszy wzrost samobójstw w tej grupie od 13 lat).

Łącznie w Japonii w 2022 roku życie odebrało sobie 21 881 osób.



Wśród dzieci, które popełniły samobójstwo, jest 17 uczniów szkół podstawowych.

Japoński rząd uważa, że wzrost liczby samobójstw wśród dzieci jest utrzymującym się efektem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, która wiązała się z wprowadzeniem różnego rodzaju obostrzeń, dotykających również dzieci.



Najwięcej samobójstw popełniają w Japonii ludzie powyżej 50. roku życia (4 093).



Do samobójstwa - jak wynika z rządowych danych - dochodzi w Japonii najczęściej z przyczyn zdrowotnych (12 774 samobójstw było tym spowodowane), problemów rodzinnych (4 775 samobójstw) oraz problemów ekonomicznych i życiowych (4 697). Kwestie związane z pracą są przyczyną 2 968 samobójstw.



Dane na temat samobójstw gromadzi w Japonii Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej.