Utah jest pierwszym stanem w USA, który wymaga wyrażonej wprost zgody rodzica na to, by jego niepełnoletnie dziecko mogło korzystać z mediów społecznościowych.

Ponadto gubernator Cox podpisał ustawę zakazującą właścicielom mediów społecznościowych stosowanie technik, które mogą sprawić, że młodzi ludzie uzależnią się od korzystania z tych mediów.

Przepisy podpisane przez gubernatora przyjął wcześniej stanowy Kongres, zdominowany przez Partię Republikańską. Obiekcje co do przepisów zgłaszają organizacje broniące praw obywatelskich.



"Nie chcemy dłużej pozwalać, by media społecznościowe szkodziły zdrowiu psychicznemu naszej młodzieży" - napisał Cox, polityk Partii Republikańskiej, na Twitterze.

Przyjęte przepisy pozwalają rodzicom nie tylko zakazać dzieciom dostępu do mediów społecznościowych, ale też gwarantują im dostęp do wszystkich wpisów dzieci w tych mediach. Administratorzy mediów społecznościowych będą mieć obowiązek blokowania dostępu do tych mediów niepełnoletnim między 22:30 a 6:30, chyba że rodzice zmodyfikują ustawienia profilu dziecka.

Teksas chce całkowicie zakazać niepełnoletnim zakładania kont w mediach społecznościowych

Przepisy zakazują też administratorom mediów społecznościowych publikowanie reklam skierowanych do dzieci i zbieranie informacji na temat niepełnoletnich w celu skierowania do nich spersonalizowanych reklam.



Nie jest jasne jak stan zamierza wprowadzić w życie przyjęte przepisy.



Obrońcy praw obywatelskich alarmują, że przepisy przyjęte w Utah ograniczą dostęp młodym ludziom, w tym przedstawicielom środowisk LGBTQ, dostęp do internetowych grup wsparcia oraz informacji na temat tego, gdzie mogą uzyskać pomoc.



Przepisy mają wejść w życie za rok.



"The Guardian" przypomina, że przepisy ograniczające dostęp niepełnoletnich do mediów społecznościowych przyjął już wcześniej m.in. Teksas, który chce całkowicie zakazać niepełnoletnim zakładania kont w mediach społecznościowych. Przepisy ograniczające dostęp dzieci do mediów społecznościowych uchwalono też w Connecticut i Ohio oraz Arkansas.