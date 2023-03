Pozew złożony w poniedziałek zwraca się do sądu stanowego w Austin, stolicy stanu, o wyjaśnienie, że lekarze nie mogą być ścigani za przeprowadzanie aborcji, jeśli w ich ocenie zabieg jest niezbędny do leczenia nagłych przypadków zagrażających życiu lub zdrowiu pacjentek.

Reklama

Jak większość z 13 stanów USA, w których obowiązuje niemal całkowity zakaz aborcji, Teksas dopuszcza wyjątki, gdy lekarz stwierdzi nagły przypadek medyczny.

W złożonym pozwie, popieranym przez grupę Center for Reproductive Rights, stwierdzono, że prawo Teksasu jest niejasne, co powoduje, że lekarze odmawiają wykonania aborcji nawet wtedy, gdy wyjątki powinny mieć zastosowanie, w obawie przed utratą licencji i zagrożeniem do 99 lat więzienia.

Czytaj więcej Polityka Floryda: Aborcja po szóstym tygodniu ciąży będzie zakazana? Politycy Partii Republikańskiej zasiadający w parlamencie stanowym na Florydzie, złożyli w stanowym Kongresie projekt przepisów, które zaostrzą prawo aborcyjne obowiązujące w tym stanie.

Teksas zakazał większości aborcji krótko po tym, jak Sąd Najwyższy uchylił przełomowe orzeczenie w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 roku gwarantujące prawo do aborcji w całym kraju.

Reklama

Rzecznik Prokuratora Generalnego Teksasu przekazał drogą mailową, że Ken Paxton będzie "nadal bronił i egzekwował prawa należycie uchwalone przez władze Teksasu".

Rzecznik wskazał na wytyczne Paxtona z lipca ubiegłego roku, że prawo teksańskie "chroni kobiety stojące w obliczu zagrażających życiu warunków fizycznych wynikających z komplikacji ciążowych."

Jedna z powódek, Amanda Zurawski, powiedziała, że była hospitalizowana w Teksasie z przedwczesnym pęknięciem błony, co oznaczało, że jej płód nie mógł być uratowany, ale powiedziano jej, że nie może dokonać aborcji, dopóki aktywność serca płodu nie ustanie lub jej stan nie będzie zagrażający życiu.

Kobieta powiedział, że w ciągu kilku dni rozwinęła się u niej sepsa, która wymagała intensywnej opieki i pozwoliła szpitalowi na wywołanie porodu.

Pozostałe cztery kobiety poinformowały, że musiały podróżować poza stan, aby przeprowadzić aborcje i uniknąć poważnych komplikacji medycznych.

- Nie potrafię adekwatnie ująć w słowa traumy i rozpaczy, które wiążą się z czekaniem na to, by albo stracić własne życie, życie dziecka, albo jedno i drugie - powiedziała Zurawski.