Plany brytyjskiego rządu mają powstrzymać imigrantów od prób przedostania się na wyspy przez wody Kanału La Manche, na pokładach niewielkich łodzi.



Premier Rishi Sunak uczynił z powstrzymania imigrantów przed próbami przedostania się na Wyspy przez wody Kanału La Manche jeden z pięciu priorytetów swojego rządu. W ubiegłym roku do południowego wybrzeża Anglii dotarło tą drogą ponad 45 tys. imigrantów, z czego ok. 90 proc. wystąpiło o azyl.

Brytyjski rząd proponuje, by osoby, które przedostały się na Wyspy w ten sposób, nie mogły ubiegać się o azyl w Wielkiej Brytanii - i były deportowane do tzw. bezpiecznych krajów trzecich. We wtorek Sunak przedstawił swoje plany w tym zakresie na łamach tabloidu "The Sun".



"Ci, którzy przypływają do nas łódkami, nie uciekają bezpośrednio z ogarniętego wojną kraju, ich życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Zamiast tego przejeżdżają przez bezpieczne, europejskie kraje, przed przekroczeniem Kanału" - napisał Sunak.

87 proc. Brytyjczyków uważa, iż rząd nie radzi sobie z polityką odnośnie nielegalnych imigrantów

Brytyjski premier dodał, że to, iż osoby takie mogą ubiegać się o azyl jest niesprawiedliwy wobec tych, którzy dotarli do Wielkiej Brytanii legalnie.

"Nowe przepisy wyślą jasny sygnał, że ten, kto dotrze do naszego kraju nielegalnie, zostanie zdecydowanie usunięty" - podkreślił Sunak.



Nieco mniej niż 2/3 nielegalnych imigrantów, którzy przybywają na Wyspy na pokładzie niewielkich łódek, otrzymuje azyl lub inną formę ochrony humanitarnej - wynika z danych brytyjskiego MSW.



Z sondażu YouGov przeprowadzonego w listopadzie wynikało, że zdaniem 87 proc. Brytyjczyków uważa, iż rząd nie radzi sobie z polityką odnośnie nielegalnych imigrantów.



W 2022 roku o azyl w Wielkiej Brytanii ubiegało się blisko 75 tys. osób, najwięcej od 20 lat.



W piątek Sunak spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, z którym ma rozmawiać o współpracy w walce z gangami zaangażowanymi w przemyt ludzi przez Kanał La Manche.