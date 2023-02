Jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez dyrektorkę Biura Zarządzania i Budżetu Shalandę Young, które wysłane zostało do amerykańskich agencji federalnych, „w celu zapewnienia bezpieczeństwa amerykańskim danym, wszystkie agencje federalne muszą wyeliminować TikTok z telefonów i systemów”. - Nakaz ten jest częścią ciągłego zaangażowania administracji w zabezpieczenie naszej infrastruktury cyfrowej i ochronę bezpieczeństwa i prywatności Amerykanów – podkreślił Chris DeRush, federalny główny urzędnik ds. bezpieczeństwa informacji.

Decyzja podjęta została w związku z tym, że Biały Dom obawia się o bezpieczeństwo ważnych danych dotyczących państwa. Wydany nakaz nie dotyczy Amerykanów, którzy korzystają z aplikacji na prywatnych urządzeniach.

Do sprawy odniosła się firma ByteDance, która jest właścicielem aplikacji TikTok. Jak podkreśliła, obawy związane z ewentualnym wykradaniem danych są „podsycane przez dezinformację”. Zaprzeczono także, że aplikacja wykorzystywana jest do celów szpiegowskich.

Czytaj więcej Polityka Kolejne amerykańskie stany zakazują TikToka na urządzeniach państwowych Alabama i Utah w poniedziałek dołączyły do innych stanów USA, które zakazały używania należącej do Chin aplikacji do dzielenia się krótkimi filmami - TikTok na państwowych urządzeniach i sieciach komputerowych ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym.

Sam TikTok nie skomentował dotychczas sprawy.

W grudniu amerykański Kongres głosował za zakazaniem pracownikom federalnym korzystania z chińskiej aplikacji na federalnych urządzeniach. Administracja prezydenta Joe Bidena miała wówczas 60 dni na wydanie odpowiednich dyrektyw dla rządowych agencji.

We wtorek Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów ma oddać pod głosowanie ustawę, która umożliwi prezydentowi USA wprowadzenie zakazu korzystania z TikToka na wszystkich urządzeniach w Stanach Zjednoczonych. Przewodniczący komisji, która zajmuje się sprawą, Mike McCaul, podkreślił, że "projekt ustawy upoważnia administrację do zakazania używania TikToka lub jakichkolwiek innych aplikacji, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA”. - Każdy, kto ma TikToka na swoim urządzeniu, dał Komunistycznej Partii Chin tylną furtkę do wszystkich swoich informacji osobistych. To jest balon szpiegowski do twojego ich telefonu - zaznaczył.

Z aplikacji TikTok korzysta obecnie ponad 100 mln Amerykanów. Używają jej oni zarówno na urządzeniach prywatnych, jak i tych należących do firm – podaje agencja Reutera.