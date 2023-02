Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że co trzeci (32,4 proc.) respondent obawia się, że wojna obejmie także Polskę, ale aż 61,7 proc. wyklucza taki scenariusz. Nie ma zdania na ten temat 5,9 proc. pytanych.

Reklama

W porównaniu z badaniem przeprowadzonym przez IBRiS dla naszej redakcji na początku marca 2022 roku, czyli w kilkanaście dni po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, poczucie bezpieczeństwa Polaków się poprawiło.

Rok temu 45 proc. respondentów zakładało, że wojna w Ukrainie nie przeniesie się na terytorium Polski, przeciwnego zdania było 34 proc., co piąty pytany (21 proc.) nie miał na ten temat zdania.

O tym, że konflikt nie powinien rozwinąć się w naszym kraju, częściej są przekonane kobiety (68 proc.) i osoby młode w wieku do 29 lat (78 proc.), mieszkańcy wsi (59 proc.) i miast średniej wielkości (70 proc.). To przeważnie ludzie ze średnim (67 proc.) lub wyższym wykształceniem (63 proc.). Osoby te czerpią informacje głównie z tygodników (77 proc.), portali społecznościowych, np. Facebooka i Twittera (68 proc.), i dzienników prasowych (67 proc.). To przeważnie zwolennicy Zjednoczonej Prawicy (71 proc.).

Reklama

Dla porównania w 2022 r., tak jak i teraz, częściej kobiety zakładały, że wojna nie powinna przenieść się do Polski. Podobnie myślą osoby w wieku powyżej 40. roku życia oraz mieszkańcy wsi. W większości takie opinie prezentowały osoby z co najmniej średnim lub wyższym wykształceniem (tu nic się nie zmieniło). Respondenci ci wiadomości czerpali z portali internetowych, np. onet, wp.pl, mediów społecznościowych, Faktów TVN, TVN24 oraz prasy codziennej.

Rok temu taki optymizm prezentował j ednak najczęściej elektorat lewicowy oraz Koalicji Obywatelskiej. To były osoby, które w czasie ostatnich wyborów prezydenckich głosowały na Rafała Trzaskowskiego lub Władysława Kosiniaka-Kamysza.