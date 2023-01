Wielu migrantów pochodzi z krajów ogarniętych wojną, głównie z Afganistanu i Syrii.

Reklama

Organizacje praw człowieka często oskarżają Grecję o zmuszanie niektórych z nich do powrotu do Turcji.

Czytaj więcej Polityka Grecja chce przedłużyć ogrodzenie na granicy z Turcją Władze Grecji planują przedłużyć betonowe ogrodzenie zwieńczone drutem kolczastym, które znajduje się na granicy między Grecją a Turcją.

W październiku 92 mężczyzn, w większości z Afganistanu i Syrii, znaleziono na granicy prawie nagich i posiniaczonych.



W sobotę minister ochrony obywateli pokazał ambasadorom innych krajów Unii Europejskiej, a także Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, fragment rozbudowującego się muru granicznego z Turcją. Stwierdził przy tym, że jest to również jedna z granic Unii Europejskiej.

Reklama

Pięciometrowa stalowa ściana docelowo ma stanąć na większości liczącej 192 km granicy z Turcją.

Ateny wielokrotnie oskarżały Turcję o wykorzystywanie trudnej sytuacji migrantów jako broni, zachęcanie ich do przekraczania granicy w celu wywarcia presji na Grecję i resztę UE oraz o współpracę z handlarzami ludźmi.

Tymczasem Turcja, w której przebywa około 3,6 mln zarejestrowanych syryjskich uchodźców, oskarża Grecję o brutalne wypychanie migrantów, które zagraża ich życiu.

Przywódcy UE obawiają się, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan może zachęcić do masowego exodusu do UE, dokąd chce trafić większość migrantów i uchodźców, najlepiej do jednego z lepiej prosperujących członków bloku.