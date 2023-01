Według ostatnich dostępnych danych od 15 do 22 grudnia z grypą i infekcjami grypopodobnymi zmagało się 296 964 osób. Najwięcej na Mazowszu, w województwie pomorskim, wielkopolskim i śląskim. Zapadalność, czyli liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców, wzrosła we wszystkich województwach w Polsce. Pod tym względem najgorzej jest na Pomorzu.

Nowszych danych niż te grudniowe na razie nie ma. Wszyscy czekają na nie z niepokojem, choć nie wiadomo, czy nie będą one zafałszowane z uwagi na okres świąteczno-noworoczny.

Czytaj więcej Polityka Niedzielski o walce z epidemią: Polityka izolowania się nie sprawdza Ja nawet w tym momencie rekomenduję, aby w miejscach, które są gęsto zaludnione, gdzie mamy miejsca publiczne, w których jest dużo osób, bo tych infekcji jest naprawdę dużo, żeby po prostu nosić maseczkę - mówił w rozmowie z Michałem Kolanko minister zdrowia, Adam Niedzielski.

W sezonie grypowym 2022/2023, w okresie od 1 września 2022 r. do 22 grudnia 2022 r., odnotowano w Polsce łącznie 2 043 202 zgłoszenia przypadków zachorowań lub podejrzenia zachorowań na grypę. A od początku 2022 r. – ponad 4 mln.

Jak na razie w ostatnim okresie z powodu grypy hospitalizowanych było 1660 osób. – Do szpitali przyjęto 9,5 tys. dzieci – mówił w poniedziałek w RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, pacjenci poniżej 14. roku życia stanowią połowę wszystkich leczonych z powodu grypy i innych sezonowych infekcji wirusowych. – Jeżeli popatrzymy na zajętość łóżek w szpitalach, to wydaje się, że sytuacja się stabilizuje, choć niestety na wysokim poziomie – dodał. – Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach: podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. To jest prawie 90 proc. zajętych łóżek pediatrycznych – podkreślił.

Dla niektórych choroba skończyła się tragicznie. Statystyki pokazują, że w omawianym okresie (16–22 grudnia) doszło do jednego zgonu osoby w wieku powyżej 65 lat. Ale w ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje o śmierci dziesięcioletniego chłopca, który trafił do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Kraska zapowiada, że w ramach walki z grypą lekarze pierwszego kontaktu uzyskają możliwość testowania – zarówno na Covid-19, jak i na grypę i RSV. – Chcielibyśmy, aby szczególnie lekarze rodzinni mogli sobie testy te kupić. NFZ będzie to w pełni refundował. To zdecydowanie może ułatwić diagnozę i dalsze postępowanie z pacjentem. Taki test będzie wskazywał, jaka choroba wirusowa nas dotknęła – mówił Kraska.

Sposobem na walkę z sezonową infekcją mają być też ułatwienia związane ze szczepieniami. – Konieczne są natychmiastowe działania zmierzające do skracania ścieżki pacjenta do szczepień, chociażby poprzez wprowadzenie refundowanej recepty farmaceutycznej. Pozwoliłoby to na uniknięcie długich kolejek w aptekach, które mogą się pojawić na przełomie lutego i marca, kiedy przypada szczyt zachorowań na grypę – mówi Mikołaj Konstanty, prezes Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” zapewnia, że tymi zmianami zajmie się Sejm już na posiedzeniu 12 stycznia. Nowelizacja, która ma się pojawić, będzie umożliwiała zarówno wystawienie recepty przez farmaceutę, jak i natychmiastowe zaszczepienie.

Znacznie mniej w ostatnich dniach jest natomiast przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 118 zachorowaniach ostatniej doby. Dane mogą być zaniżone z uwagi na okres świąteczny.