Jak informuje TVN24, w piątek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Mazowszu – placówce, która opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapię dzieci autystycznych – doszło do oburzającego incydentu z udziałem księdza.

Na nagraniu, do którego dotarła stacja widać i słychać, że duchowny mówi do jednego z uczniów „przeproś”, jednocześnie przyciskając go do szkolnej ławki. Gdy uczeń odpowiada, że „nie przeprosi”, ksiądz powtarza, aby „przeprosił Pana Boga” i wykręca chłopcu ręce. Ostatecznie nastolatek zostaje skierowany do dyrektorki placówki.

"Informacja o wspomnianym nagraniu dotarła do nas dziś rano. Sprawę traktujemy z należytą powagą. Aktualnie jest zgłoszona na policję i wyjaśniana. W związku z tym nie możemy udzielać żadnych informacji. Decyzją dyrektora ksiądz został zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela-katechety. Z uwagi na powyższe nie wykonuje obecnie żadnych czynności zawodowych" - napisała dyrektorka ośrodka w odpowiedzi na pytania TVN24.

Jak powiedziała matka jednej z uczennic „najgorsze jest to, że już wcześniej ten ksiądz zachowywał się dziwnie”. - Dzieciaki chore, nikt by im nie uwierzył, ale teraz mamy nagranie - powiedziała. - Moja córka ma lekki stopień upośledzenia, krótką pamięć, miała pięć lat, jak zaczęła mówić. Ma do dziś złą wymowę i dlatego znalazła się w tej szkole. Poza tym jest z nią w porządku. Ma 16 lat. Z kolei chłopiec, którego bije ten ksiądz, ma jakieś 15 lat, ma ADHD, jest ruchliwy - dodała.

"Za nagrywanie grożą konsekwencje"

Gdy ksiądz, który znalazł się na nagraniu dowiedział się, że jedna z uczennic zarejestrowała całe zdarzenie, miał do niej zadzwonić i powiedzieć jej, że „się nie nagrywa i jak ma filmik, będą konsekwencje”. - Ona odebrała i się rozłączyła, później znowu zadzwonił i odebrałam tym razem ja. I do mnie też powiedział, że nie wolno nagrywać i jak się film gdzieś ukaże, to grozi wywalenie ze szkoły - opowiada matka dziewczynki.

Matka chłopca, który znalazł się na nagraniu, miała zgłosić sprawę policji. Obecnie trwają czynności w tej sprawie.

„Nie mamy wiedzy o kim i o czym pani pisze. Nie wpłynęła do nas żadna informacja na ten temat" - napisała w odpowiedzi na pytania Elżbieta Grzybowska, rzeczniczka Kurii Diecezji Płockiej. Burmistrz i kuratorium oświaty nie skomentowało dotychczas sprawy.