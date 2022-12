Materiał Promocyjny

Skoda idzie za ciosem i po udanej premierze pierwszego elektrycznego modelu Enyaq iV, do oferty dodaje niezwykle elegancką odmianę swojego flagowca. Coupé nie dość, że eleganckie, to potrafi przejechać aż do 552 km na jednym ładowaniu. A co ze sportowymi emocjami? Jest i wisienka na torcie.