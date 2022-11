LoL to gra strategiczna, gdzie grają przeciwko sobie dwie drużyny liczące po pięć osób. Celem gry jest zniszczenie bazy przeciwnika (nexusa). Rozgrywka oparta jest przede wszystkim na współpracy między graczami. Każda gra jest unikalna, ponieważ gracze przed każda rozgrywką mają do wyboru pulę 150 postaci, z których każda ma inne umiejętności.

Rozgrywki odbywały się tym razem w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, a sam finał w San Francisco. W zmaganiach brały udział 24 drużyny z całego świata, w tym cztery drużyny z Europy.

Tegoroczne finały pobiły rekord oglądalności, ponieważ w pewnym momencie finałową rozgrywkę obserwowało ponad 5 milionów fanów podczas meczu finałowego. Jest to o milion więcej w stosunku do poprzedniego rekordu, który padł w ubiegłym roku, również podczas finału mistrzostw świata.

Finał rozgrywały dwie drużyny z Korei - DRX i T1. Po zmaganiach na pięciu mapach i zaciętej walce do samego końca wygrało DRX wynikiem 3:2. Jest to duże zaskoczenie, ponieważ drużyna przystępowała do rozgrywek z pozycji czarnego konia turnieju. DRX zakwalifikowało się ze swojego regionu dopiero na czwartym, czyli ostatnim możliwym miejscu. Z tego też powodu drużyna - przed fazą zasadniczą rozgrywek - musiała przejść jeszcze fazę „play in”, eliminując słabsze drużyny z innych regionów.

2 250 000 dol. Tyle wynosiła pula nagród dla uczestników Worlds 2022

Jeśli chodzi o T1 to byli oni jednymi ze zdecydowanych faworytów podczas turnieju, m.in. dlatego, że ta drużyna zdobywała już trzykrotnie mistrzostwo świata. Jednak na uwagę zasługuje przede wszystkim skład zespołu, w którym było wielu młodych i bardzo zdolnych zawodników oraz kapitan , Faker (Lee Sang-hyeok) uznawany za najlepszego gracza w historii LoL-a.

Pula nagród w turnieju wynosiła 2 250 000 dolarów. Za pierwsze miejsce gracze otrzymali 489 500 tysięcy dolarów, za drugie 333 750 tysięcy dolarów, a za trzecie - 178 tysięcy dolarów

Turniej pokazał również kolejny rok dominacji drużyn z Azji nad regionem europejskim i amerykańskim. Do ostatniej fazy turnieju dostała się tylko jedna drużyna z Europy, która odpadła po szybkiej porażce 0:3. Reszta drużyn w fazie pucharowej pochodziła z Chin (trzy zespoły), cztery pochodziły z Korei.