Wstępne szacunki GUS dotyczące inflacji za październik wskazują, że jej poziom - rok do roku - wyniósł 17,9 proc. czyli był najwyższy od grudnia 1996 roku.

Z danych GUS wynika, że żywność podrożała o niemal 3 proc. w stosunku do września i o 22 proc. rok do roku. Najszybciej drożały wciąż nośniki energii (gaz, prąd, opał). Ich ceny wzrosły o 41,7 proc. rok do roku, po zwyżce o 44,2 proc. we wrześniu i 40,3 proc. w sierpniu.

Wielu ekonomistów wskazuje, że nieskuteczna walka z inflacją jest - w pewnej mierze - spowodowana sprzecznymi działaniami NBP i RPP z jednej strony, a rządu z drugiej. Podczas gdy RPP od października 2021 roku podnosiła stopy procentowe, by ograniczyć ilość pieniądza na rynku, rząd wprowadzał kolejne powszechne świadczenia socjalne (dodatek węglowy, 13 i 14 emerytura) tudzież stosował rozwiązania niwelujące skutek podnoszenia stóp procentowych, takie jak wakacje kredytowe, które - jak oceniają ekonomiści - były proinflacyjne.

Niektórzy zwracają uwagę, że to właśnie fakt, iż Polski wzrost gospodarczy opierał się w ostatnich latach głównie na konsumpcji, był przyczyną tego, że inflacja zaczęła w Polsce rosnąć na długo przed wojną na Ukrainie i skokowym wzrostem cen surowców energetycznych (powyżej celu inflacyjnego - wynoszącego 2,5 proc. - Polska jest od czerwca 2019 roku).

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - rząd powinien ograniczać świadczenia finansowe dla Polaków aby obniżyć poziom inflacji w Polsce?

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 47,9 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 25,9 proc. ankietowanych.

26,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Za zmniejszeniem świadczeń finansowych dla Polaków częściej opowiadali się mężczyźni (53%) niż kobiety (43%). Prawie 6 na 10 osób (58%) w wieku do 24 lat oraz taki sam odsetek badanych z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto również uważa, że rząd powinien ograniczać świadczenia finansowe dla Polaków. Najczęściej takiego zdania jest także co druga osoba z wykształceniem wyższym (51%) oraz połowa badanych (52%) mieszkających w miastach o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

