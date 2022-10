- Naród jest podzielony, ale nie przez nas. W 2005 roku mieliśmy z drugą stroną iść razem, budować IV RP, porzucić postkomunizm. Później przyszły wybory, które wygrał prezydent Lech Kaczyński i PiS. I rozpoczął się atak - mówił w czasie środowego wystąpienia w Radomiu prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

Zdaniem Kaczyńskiego "przez atakowanie nas (PiS - red.) zbudowano podziały, zniszczono kulturę, nie można było liczyć na porozumienie w istotnych sprawach".

- W dalszej kolejności ogłosili się "totalną opozycją. To oni są odpowiedzialni za podział Polski - mówił odnosząc się do PO (na co wskazuje przywołanie 2005 roku i słowa o "totalnej opozycji", sformułowaniu, którego użył kiedyś były już przewodniczący PO, Grzegorz Schetyna.

W tym samym wystąpieniu Kaczyński zarzucił PO, że ta jest "partią niemiecką". Wypomniał też popularne w 2007 roku określanie zwolenników PiS mianem "moherowych beretów".

Kilka dni wcześniej, w Przemyślu, Kaczyński mówił o "mniej rozgarniętych" Polakach, którzy "wierzą, że Tusk był zawsze wrogiem Putina" oraz o "mniej ułomnych" politykach z obecnej większości rządzącej w porównaniu do ich przeciwników politycznych.

W tym samym tygodniu Donald Tusk, w Ostrowie Wielkopolskim mówił o "kwiku wokół koryta" w obozie władzy, w związku z projektem ustawy ws. stworzenia rady, która miałaby utrudnić zmiany na stanowiskach prezesów spółek, uznanych za strategiczne (m.in. Orlenu). Ostatecznie PiS wycofał się z projektu ustawy, o której Tusk mówił, że można ją określić mianem "koryto na wieki". Zarzucił też Jarosławowi Kaczyńskiemu, że ten - przejęzyczając się i mówiąc o zdobyciu przez PiS 235 proc. głosów (chodziło o 235 mandatów w Sejmie) przedstawia swoje "podświadome marzenie, żeby tak te wybory skręcić, żeby na wszelki wypadek było 235 procent dla PiS-u ". Tusk mówił też, że PiS - poprzez zmiany w systemie edukacji chce "zmienić mózgi naszym dzieciom".



- Przecież to jest stowarzyszenie facetów, którzy nienawidzą kobiet. To jest stowarzyszenie facetów, dla których dzieci to są przedmioty, już nie mówiąc o dzieciach na przykład z in vitro. To stowarzyszenie facetów, którzy chcą, aby w szkołach z naszych dzieci zrobiono ludzi o umysłowościach podobnych do Rydzyka, Kaczyńskiego czy samego Czarnka - przekonywał.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy który z dwóch liderów największych partii w Polsce - Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk - bardziej dzieli Polaków.

Na tak zadane pytanie 40,5 proc. respondentów odpowiedziało: Jarosław Kaczyński.

Zdaniem 20,7 proc. ankietowanych Polaków bardziej dzieli Donald Tusk.

26,5 proc. ankietowanych uważa, że obaj politycy dzielą Polaków tak samo.

Zdaniem 2,6 proc. respondentów żaden z tych polityków nie dzieli Polaków.

9,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

- Za względnie większym negatywnym efektem Jarosława Kaczyńskiego na jedność Polaków częściej opowiadają się kobiety (44%) niż mężczyźni (37%). Podobnego zdania jest co drugi badany (53%) w wieku powyżej 50 lat. Należy zaznaczyć, że wynik ten różni się w innych grupach wiekowych – szczególnie wśród badanych w wieku do 24 lat i 25-34 lata, którzy najczęściej wskazują, że obaj politycy dzielą Polaków jednakowo (odpowiednio 45% i 44% badanych). Niemal co druga osoba badana (49%) posiadająca wykształcenie wyższe jest zdania, że Jarosław Kaczyński bardziej dzieli Polaków niż Donald Tusk. Na Jarosława Kaczyńskiego wskazuje także taki sam odsetek badanych osiągających dochód powyżej 5000 zł netto oraz nieco mniejszy odsetek (48%) badanych mieszkających w miastach o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research. Z kolei Donalda Tuska jako dzielącego Polaków częściej niż Jarosława Kaczyńskiego wskazują ankietowani z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (21,4 do 14 proc., w grupie tej najwięcej osób odpowiada, że obaj politycy dzielą Polaków tak samo - 34,5 proc.).



Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 października 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.