Obecnie w Japonii jest 19,37 mln seniorów w wieku 75 i więcej lat. W ciągu roku liczba osób w takim wieku wzrosła o 720 tysięcy.



Rekordowy poziom osiągnął też odsetek seniorów w wieku 65 i więcej lat - stanowią oni już 29,1 proc. społeczeństwa Japonii (w liczbach bezwzględnych to 36,27 mln osób) - podaje japońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Japończycy są najstarszym społeczeństwem świata. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmują Włosi (24,1 proc. osób w wieku 65 i więcej lat), a trzecie Finowie - 23,3 proc. osób mających 65 i więcej lat.



Japoński Narodowy Instytut Badań Populacji i Bezpieczeństwa Społecznego spodziewa się, że do 2040 r. seniorzy będa stanowić 35,3 proc. japońskiego społeczeństwa, co będzie skutkować kryzysem demograficznym obejmującym m.in. kryzys systemu ochrony zdrowia.

2,65 mln Tylu Japończyków ma 90 i więcej lat

Najnowsze rządowe dane wskazują też, że w Japonii rośnie liczba seniorów, którzy wciąż są aktywni zawodowo. Obecnie takich osób jest 9,09 mln (liczba ta rośnie nieprzerwanie od 18 lat).



Ok. 12,35 mln osób w Japonii ma 80 i więcej lat. To 9,9 proc. wszystkich Japończyków. 2,65 mln mieszkańców kraju ma 90 i więcej lat - to blisko 2,1 proc. mieszkańców kraju.