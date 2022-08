Do zdarzenia doszło w środę rano w terminalu 2F na paryskim lotnisku Charles'a de Gaulle’a. Według źródeł policyjnych, cytowanych przez BFMTV, mężczyzna uzbrojony w nóż zaczął "zachowywać się agresywnie”. Funkcjonariusze straży granicznej wielokrotnie mieli prosić go o odłożenie broni. Gdy ten po raz kolejny odmówił, postrzelono go w brzuch. Mężczyzna nie przeżył.

Lokalne media donoszą, że zastrzelony mężczyzna był prawdopodobnie bezdomnym.

Lotnisko Charles de Gaulle (CDG) to największy port lotniczy we Francji, znajdujący się ok. 25 km od centrum Paryża.

