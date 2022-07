Zdrowie An An wykazywało stałe oznaki pogorszenia w ciągu ostatnich kilku tygodni. Panda w ostatnim czasie jadła coraz mniej, aż całkowicie przestała przyjmować pożywienie - przekazali pracownicy Ocean Park, gdzie panda mieszkała od 1999 roku.

An An i Jia Jia, najstarsza na świecie samica pandy wielkiej, która zmarła w 2016 roku w wieku 38 lat, były prezentami od chińskiego rządu.

"Ocean Park jest głęboko zasmucony ogłaszając utratę An An" - poinformowano. Pracownicy przekazali, że byli wdzięczny za możliwość opieki nad Jia Jia i An An, ponieważ pomogło to Ocean Park stać się ważną bazą dla ochrony tego gatunku.

"An An jest niezastąpionym członkiem naszej rodziny i rozwijał się razem z Parkiem. Zbudował również silną więź przyjaźni zarówno z mieszkańcami, jak i turystami" - ogłoszono.

W parku pozostały dwie inne pandy - Ying Ying i Le Le.

Chiny przekazały samicę Ying Ying i samca Le Le do Hongkongu w 2007 roku. Park miał nadzieję, że para może mieć dzieci, ale do tej pory to się nie udało.