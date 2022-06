Wyniki sondażu przeprowadzonego przez instytut socjologiczny Rating pokazują, że Ukraińcy mają do przywódców Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych najbardziej pozytywny stosunek.

Najwyższy wskaźnik pozytywnego nastawienia wśród Ukraińców - ponad 90 proc. - mają prezydent Polski Andrzej Duda i premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. 74-76 proc. respondentów odpowiedziało, że postrzega ich "bardzo pozytywnie", a kolejne 15-16 proc. - "raczej pozytywnie".

Prezydent USA Biden jest pozytywnie postrzegany przez 89 proc. respondentów.

Kolejne miejsca w rankingach zajmują prezydent Litwy Gitanas Nausseda (73 proc.) i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (71 proc.).

Prezydent Francji Emmanuel Macron jest pozytywnie postrzegany przez 58 proc. badanych, kanclerz Niemiec Olaf Scholz - przez 41 proc., premier Włoch Mario Draghi - przez 45 proc. (25 proc. nie zna go), prezydent Rumunii Klaus Johannis - przez 50 proc. (30 proc. nie zna go).

Prezydent Turcji jest pozytywnie oceniany przez 59 proc. respondentów.

Autorzy sondażu podkreślają, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Ukraińcy mają bardziej pozytywny stosunek do Olafa Scholza i Ursuli von der Leyen, natomiast postrzeganie przywódców Turcji i Francji nieco się pogorszyło.

53 proc. ankietowanych negatywnie ocenia premiera Węgier Viktora Orbana. Pozytywnie ocenia go 20 proc. osób, a 20 proc. premiera nie zna.

Prawie wszyscy respondenci mają negatywny stosunek do przywódców Rosji i Białorusi: 98 proc. badanych ma negatywny stosunek do Władimira Putina, a 95 proc. do Aleksandra Łukaszenki.

Badanie pokazało również, że prawie 70 proc. Ukraińców wierzy w możliwość przystąpienia Ukrainy do UE w ciągu najbliższych 5 lat.