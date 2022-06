Obecnie za litr benzyny E95 trzeba płacić na polskich stacjach niespełna 8 złotych, choć na niektórych stacjach - zwłaszcza przy autostradach - cena za litr benzyny E95 przekroczyła już granicę 8 złotych. Tymczasem jeszcze na początku 2022 roku benzyna kosztowała ok. 5,75 zł za litr, a na początku 2021 roku - ok. 4,6 zł za litr.

Gwałtowny wzrost cen benzyny nastąpił w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. 2 stycznia za baryłkę ropy brent trzeba było płacić ok. 79 dolarów, a obecnie jej cena wynosi ok. 121 dolarów. Towarzyszy temu osłabianie się złotego względem dolara - 2 stycznia kurs wynosił ok. 4,04 zł za dolara, a obecnie - ok. 4,33 zł choć na początku marca kurs zbliżał się do 4,6 zł za dolara.

Unia Europejska, w ramach szóstego pakietu sankcji, objęła embargiem ropę naftową sprowadzaną z Rosji drogą morską. Embargo nie obejmuje ropy sprowadzanej ropociągami, dzięki czemu ropę z Rosji nadal mogą sprowadzać Czechy, Słowacja i Węgry, do których płynie ona rurociągiem "Przyjaźń". Jedna z odnóg tego rurociągu transportuje ropę również do Polski i Niemiec, ale kraje te dobrowolnie zrezygnowały z importu rosyjskiej ropy.

W 2020 roku rosyjska ropa stanowiła ok. 25,6 proc. ropy importowanej do UE, co czyniło z niej - mimo stopniowego spadku wolumenu eksportu ropy z Rosji do Unii od 2016 roku - największego dostawcę ropy naftowej dla Unii.

Rosnące ceny benzyny są ważnym czynnikiem składowym inflacji, która w maju osiągnęła w Polsce poziom 13,9 proc. (według wstępnych szacunków GUS).

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - cena benzyny na stacjach może przekroczyć 10 złotych za litr.

Takiego scenariusza spodziewa się 69,6 proc. respondentów.

14,7 proc. ankietowanych uważa, że cena benzyny nie przekroczy tego progu.

15,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Zdecydowanie częściej niż ogół osób uczestniczących w badaniu przekroczenie bariery 10 zł za litr benzyny przewidują najmłodsi badani - do 24 roku życia (85%). Ceny powyżej 10 zł za litr paliwa spodziewa się 3 na 4 respondentów z miast liczących do 20 tys. mieszkańców. Największy odsetek respondentów, którzy uważają, że cena benzyny nie przekroczy 10 zł/l znajduje się wśród badanych o dochodach mniejszych niż 1000 zł netto (22%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7.06-8.06.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.