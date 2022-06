Do 30 czerwca ma być gotowa zapora na granicy polsko-białoruskiej o długości 186 km.

Reklama

– Przęsła ustawione są na odcinku prawie 120 km, na pozostałych odcinkach prace przy budowie bariery są bardzo zaawansowane. Droga techniczna jest ukończona prawie w 100 proc. W tym tygodniu rozpoczęły się odbiory pierwszych odcinków. Wykonawcy deklarują, że ukończą budowę bariery fizycznej zgodnie z planem, czyli do końca czerwca – informuje „Rz” por. SG Anna Michalska.

Do końca czerwca obowiązuje też czasowy zakaz przebywania w 183 miejscowościach przy granicy w województwach podlaskim i lubelskim. Został on wprowadzony rozporządzeniem MSWiA. Zakaz obowiązuje od 1 grudnia 2021 r., ale od 2 września do 30 listopada 2021 r. na tym terenie obowiązywał stan wyjątkowy.

Czy quasi-stan wyjątkowy zostanie wydłużony – zapytaliśmy MSWiA. „Kwestia ta jest obecnie przedmiotem analiz” – odpowiedział „Rz” wydział prasowy ministerstwa.

Niektórzy samorządowcy nieoficjalnie przyznają, że zniesienie „stanu zamknięcia” jest sensowne w miejscach, gdzie jest zapora i nie ma incydentów. Wskazują, że obowiązujące przepisy ograniczają działalność gospodarczą i rozwój turystyki.

Reklama

Granice prawdy

Na pograniczu ciągle dochodzi do incydentów prowokowanych przez białoruskie służby. Imigranci wciąż są wypychani w brutalny sposób przez granicę. Zdaniem polskich władz łukaszenkowskie służby wykorzystują migrantów w wojnie hybrydowej. Aktywiści organizacji zajmujących się obroną praw człowieka zwracają też uwagę na działania Straży Granicznej, która wobec migrantów stosuje metodę push back.

Od kilku miesięcy MON we współpracy z Centrum Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej prowadzi akcję #fejkoodporni. Skierowana jest ona do mieszkańców pogranicza, uczestniczą w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (o ich roli pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”). Na potrzeby kampanii IBRiS przeprowadził badania.

Wynika z nich, że mieszkańcy obszaru zamkniętego uważają, że obecność Wojska Polskiego na granicy jest potrzebna. Deklaracje te są zbieżne z opinią ogółu Polaków (87 proc. wskazań).

Czytaj więcej Służby Pogranicznik da mandat. Nowe uprawnienia Straży Granicznej Podobnie jak drogówka, funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli karać kierowców za powszechne wykroczenia na drodze.

Autopromocja Klimat.rp.pl Pogłębiona wiedza

o zmianach klimatu SPRAWDŹ

Jedno z pytań zostało sformułowane tak: „W przestrzeni medialnej pojawił się fake news podany przez gen. broni rezerwy Mirosława Różańskiego o tym, że żołnierze przez kilka dni nie otrzymywali posiłków”. Aż 22 proc. respondentów z pogranicza uważa, że to była informacja prawdziwa, a 75 proc. – fałszywa.

– „Sprawa” personalnie związana ze mną jest zabawna, bo przyjęto a priori, że moje stanowisko było informacją fałszywą. Moje publiczne stanowisko było stwierdzeniem „prawdopodobnie”, choć wiedzę miałem w tym temacie pełną. Cieszy mnie to, że po moim wywiadzie resort i dowódcy szczebla operacyjnego zaczęli się interesować zabezpieczeniem logistycznym wojska nad granicą – odpowiada „Rz” były dowódca generalny gen. Mirosław Różański.

Reklama

Autorzy badania założyli też, że przykładem dezinformacji „wytwarzanej na potrzeby białoruskiej propagandy były informacje o rzekomym znęcaniu się funkcjonariuszy Straży Granicznej nad imigrantami”. Z badania wynika, że 48 proc. badanych z pogranicza uważa, że była to informacja prawdziwa, a 44 proc. – że fałszywa.

Bez mediów gorzej

Respondenci zapytani zostali też o obiektywizm mediów informujących o sytuacji na granicy z Białorusią. Co ciekawe, 5 proc. mieszkańców pogranicza przyznało, że korzysta ze źródeł białoruskich. Zdaniem 47 proc. mieszkańców strefy media obiektywnie relacjonowały sytuację, a 29 proc. miało przeciwne zdanie. Niemal połowa pytanych (46 proc.) stwierdziła, że spotkała się z fałszywymi informacjami na temat tej sytuacji, w tym 26 proc. wielokrotnie.

Najczęściej nieprawdziwe informacje dotyczyły manipulacji i propagandy w kontekście ogólnego przedstawiania sytuacji na granicy (38 proc.). Co piąta osoba wskazywała na dezinformację dotyczącą brutalności służb, jednak aż 36 proc. nie potrafiło wskazać tematyki fake newsów.

Zdaniem autorów opracowania mieszkańcy strefy zamkniętej mogą być podatni na manipulację. „Przebywanie w »centrum wydarzeń« zwiększa podatność na dezinformację. Może to wynikać ze zwiększonego poczucia zagrożenia osób, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wydarzeń” – uważają autorzy opracowania. Niektórzy respondenci wskazywali jednak, że brak dziennikarzy w strefie wpływa negatywnie na ogólny przekaz. Przypomnijmy, że od wprowadzenia stanu wyjątkowego media mają bardzo ograniczony dostęp do miejscowości nadgranicznych, a od kilku miesięcy wyjazdy do strefy są kontrolowane przez SG.

Z wywiadów pogłębionych wynika, że spora część pytanych deklaruje, że wprowadzenie stanu wyjątkowego nie wpłynęło generalnie na ich życie. Pozytywne zmiany to wzrost poczucia bezpieczeństwa, poczucia zaopiekowania.

„Odnotowaliśmy także dużo opinii, że zmiany związane z wprowadzeniem stanu wyjątkowego zmieniły życie mieszkańców strefy przygranicznej na gorsze. Stan wyjątkowy to dokuczliwość kontroli, ograniczenie swobody gospodarczej, odizolowanie od rodziny i przyjaciół, zmęczenie syrenami i śmigłowcami. Pojawiają się również nieliczne głosy, że stan wyjątkowy odbiera środki do życia (zablokowanie turystyki, handlu). Są też bardziej codzienne problemy, jak konieczność pamiętania o dokumentach czy zmęczenie całą sytuacją” – czytamy w opracowaniu MON. Autorzy nie podali jednak, jaka jest procentowa skala takich opinii.