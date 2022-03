Na sobotni poranek 19 marca wyznaczono kolejną weekendową blokadę przejścia granicznego Kukuryki–Kozłowiczy dla transportu TIR-ów na Białoruś i do Rosji. Protestujący planują zatrzymać ruch na półtorej doby, włącznie z nocą.

Na stronie FB „Euromaidan-Warszawa” opublikowano oświadczenie organizatorów, którzy wzywają Polaków, organizacje pozarządowe i liderów opinii publicznej do przyłączenia się do protestu. „Każdy towar, każde euro, które zasila gospodarkę rosyjską zabija Ukraińców. Jesteśmy w stanie to powstrzymać” – piszą organizatorzy.

Informują także, że chętnych do udziału w akcji zabiorą na miejsce specjalne autobusy, po wypełnieniu zgłoszenia w internecie.

To kolejna blokada ruchu towarowego z Rosją i Białorusią. 14 marca policja zakończyła pierwszy protest w Koroszczynie. Składająca się z Polaków i Ukraińców, ok. 30-osobowa, grupa została oddzielona od ulicy kordonem, a normalny ruch pojazdów został po trzech dniach przywrócony bez użycia siły. Protestującym udało się spowolnić ruch towarowy, przed granicą utknęło 800 TIR-ów.

„Polska jest za zerwaniem relacji handlowych z rosyjskimi terrorystami, natomiast nie ma w tej kwestii spójnej decyzji UE. Musimy pomóc UE dojrzeć do tej decyzji” – napisała w mediach społecznościowych Natalia Panchenko, jedna z organizatorek akcji.