Sejm proceduje właśnie projekt Ustawy o obronie Ojczyzny, która przewiduje m.in. - jak mówił z mównicy sejmowej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak - wzrost wydatków na obronność do poziomu ok. 3 proc. PKB w 2023 roku.

W 2022 roku wydatki polski na obronność mają wynieść ok. 58 mld zł.

Według oficjalnych danych wydatki Federacji Rosyjskiej na obronność wyniosą w 2022 roku ok. 42 mld euro.

NATO postuluje, aby wydatki państw członkowskich na obronność wynosiły co najmniej 2 proc. PKB.

62 proc. Taki odsetek osób z miast liczących 200-499 tys. mieszkańców popiera zwiększenie wydatków na obronność

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, Polska powinna zwiększyć wydatki na obronność kosztem innych wydatków z budżetu?

"Tak" na tak zadane pytanie odpowiedziało 56,4 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 18,6 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 25 proc. respondentów.

- Nieco częściej niż ogół badanych pomysł zwiększenia nakładów na obronę popierają osoby o dochodach w granicach 2001 – 3000 zł netto (61%) oraz z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (62%). Osoby o najniższych dochodach - poniżej 1000 zł netto - zdecydowanie rzadziej aprobują pomysł (45%), częściej natomiast są one niezdecydowane (39%). Porównując rezultaty ze względu na wiek badanych, to respondenci w wieku 35-49 lat najczęściej wskazywali negatywny stosunek do zwiększania środków na obronność kosztem innych wydatków budżetowych - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 1.03-2.03.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.