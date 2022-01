Jak donosi Seven News, do zdarzenia doszło w sobotę na przedmieściach Melbourne. Kamery monitoringu nagrały moment, w którym we wnętrzu jadącego ulicą samochodu doszło do eksplozji. Według przypuszczeń, wybuch nastąpił po tym, jak auto najechało na szykanę drogową. Po eksplozji samochód przejechał jeszcze kilkaset metrów, a następnie uderzył w inny, zaparkowany pojazd.

Policja przekazała, że w aucie odnaleziono ciało 43-letniego mężczyzny. Jego nazwisko nie zostało podane do publicznej wiadomości. Do zabezpieczenia materiałów wybuchowych wysłano saperów. Okoliczności śmierci kierującego są ustalane. Śledczy nie uważają mężczyzny za ofiarę przestępstwa.

Z ustaleń wynika, że krótko przed śmiercią mężczyzna odwiedził swą byłą partnerkę. Jak informują media, funkcjonariusze prowadzili czynności na miejscu eksplozji przez blisko 24 godziny.

- O godz. 11:00 usłyszałem głośny huk. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem samochód, który przejechał przez rondo, nie hamował i rozbił się - relacjonował świadek Ben Augel. Dodał, że pojazdem kierował były żołnierz.